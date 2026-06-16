Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Batterij-aangedreven, compacte handschrob-zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack met 43 cm werkbreedte, 25 l tanks, schijfborstelkop en 80 Ah Li-Ion-batterij.
Dankzij het zeer compacte ontwerp, de werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt onze batterij-aangedreven, handgeleide schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack indruk waar een gebrek aan ruimte het moeilijk maakt om gebruik van grotere machines voor het reinigen van vloeren. Schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants of kleine winkels profiteren van de wendbaarheid, het zeer goede overzicht van de te reinigen ruimte en het lage geluidsniveau van de schijfborstelkop, die ook gebruik in het openbaar verkeer mogelijk maakt. De krachtige en onderhoudsvrije lithium-ion-accu met een capaciteit van 80 Ah maakt tot 2 uur gebruik en, in combinatie met de bijbehorende lader, op elk moment mogelijk om te laden. Hun cyclusstabiliteit, die tot 4 keer hoger is dan die van conventionele loodzuuraccu's, zorgt tegelijkertijd voor lage totale machinekosten gedurende hun hele levensduur en een constante gebruiksgereedheid van het 43/25 C Classic Bp Pack.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Robuuste constructieSolide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelOverzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte zuigen (mm)
|750
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|24 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Max. vermogen (W)
|1100
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|44
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits
- Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken