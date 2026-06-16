Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Batterij-aangedreven, compacte handschrob-zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack met 43 cm werkbreedte, 25 l tanks, schijfborstelkop en 80 Ah Li-Ion-batterij.

Dankzij het zeer compacte ontwerp, de werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt onze batterij-aangedreven, handgeleide schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack indruk waar een gebrek aan ruimte het moeilijk maakt om gebruik van grotere machines voor het reinigen van vloeren. Schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants of kleine winkels profiteren van de wendbaarheid, het zeer goede overzicht van de te reinigen ruimte en het lage geluidsniveau van de schijfborstelkop, die ook gebruik in het openbaar verkeer mogelijk maakt. De krachtige en onderhoudsvrije lithium-ion-accu met een capaciteit van 80 Ah maakt tot 2 uur gebruik en, in combinatie met de bijbehorende lader, op elk moment mogelijk om te laden. Hun cyclusstabiliteit, die tot 4 keer hoger is dan die van conventionele loodzuuraccu's, zorgt tegelijkertijd voor lage totale machinekosten gedurende hun hele levensduur en een constante gebruiksgereedheid van het 43/25 C Classic Bp Pack.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Robuuste constructie
Robuuste constructie
Solide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Overzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
  • Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
  • Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels (mm) 430
Werkbreedte zuigen (mm) 750
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 1720
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 860
Batterijtype Lithium-Ion
Batterij (V/Ah) 24 / 90
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik (l/min) max. 2,7
Geluidsniveau (dB(A)) 66
Max. vermogen (W) 1100
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 44
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1135 x 520 x 1025

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Batterij
  • Lader
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Videos
Toepassingen
  • Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
  • Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits
  • Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken
Toebehoren
Reinigingsmiddel