Dankzij het zeer compacte ontwerp, de werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt onze batterij-aangedreven, handgeleide schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack indruk waar een gebrek aan ruimte het moeilijk maakt om gebruik van grotere machines voor het reinigen van vloeren. Schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants of kleine winkels profiteren van de wendbaarheid, het zeer goede overzicht van de te reinigen ruimte en het lage geluidsniveau van de schijfborstelkop, die ook gebruik in het openbaar verkeer mogelijk maakt. De krachtige en onderhoudsvrije lithium-ion-accu met een capaciteit van 80 Ah maakt tot 2 uur gebruik en, in combinatie met de bijbehorende lader, op elk moment mogelijk om te laden. Hun cyclusstabiliteit, die tot 4 keer hoger is dan die van conventionele loodzuuraccu's, zorgt tegelijkertijd voor lage totale machinekosten gedurende hun hele levensduur en een constante gebruiksgereedheid van het 43/25 C Classic Bp Pack.