Schrob-/zuigmachine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 75/75 W Classic Bp achterloopschrobzuigmachine met 75 liter tanks en dubbele rolborstelkop. Zeer eenvoudig in gebruik en geschikt voor veel verschillende toepassingen.
Eenvoudig concept, eenvoudig in gebruik en eenvoudig in onderhoud! Onze batterijaangedreven BR 75/75 W Classic Bp achterloopschrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert uitstekende reinigingsprestaties in veel verschillende toepassingsgebieden. Dit is onder meer te danken aan hoogwaardige componenten, zoals de dubbelrolborstelkop en de duurzame aluminium wisser. De robuuste machine, die ondanks de grote tanks van 75 liter ook uiterst compact is, is zeer wendbaar en ideaal voor langdurige reinigingswerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar wens worden verhoogd van 30 naar 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3750
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|65 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 2050
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Goed geschikt voor schoonmaakbedrijven, bijvoorbeeld in sporthallen.