Eenvoudig concept, eenvoudig in gebruik en eenvoudig in onderhoud! Onze batterijaangedreven BR 75/75 W Classic Bp achterloopschrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert uitstekende reinigingsprestaties in veel verschillende toepassingsgebieden. Dit is onder meer te danken aan hoogwaardige componenten, zoals de dubbelrolborstelkop en de duurzame aluminium wisser. De robuuste machine, die ondanks de grote tanks van 75 liter ook uiterst compact is, is zeer wendbaar en ideaal voor langdurige reinigingswerkzaamheden.