Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie et à guidage manuel BR 75/75 W Classic Bp s'illustre par sa grande facilité d'utilisation tout en offrant une puissance de nettoyage exceptionnelle pour les lieux d'utilisation les plus divers. Cela est entre autres garanti par des composants haut de gamme tels qu'une tête de brossage à double rouleau ou le suceur d'aspiration durable en aluminium. De plus, cet appareil robuste et très compact malgré ses réservoirs de 75 litres est extrêmement maniable et convient aussi parfaitement aux nettoyages prolongés.