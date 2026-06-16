Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack achterloop-schrob-/zuigmachine, 43 cm werkbreedte en 25 liter tank, standaard uitgevoerd met een 80 Ah Li-Ion batterij en snellader.

Krachtig, compact, stil: de hand- en batterijaangedreven schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack van Kärcher. De onderhoudsvrije lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah die standaard is geïnstalleerd, maakt tot 2 uur reinigingswerk mogelijk, ondersteund door de zeer energiebesparende en stille schijfborstelkop. Dankzij de zeer hoge cyclusstabiliteit kan hij op elk moment worden opgeladen met de bijbehorende snellader. Dankzij het compacte ontwerp met een werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt de kleine vloerreinigingsmachine indruk met maximale wendbaarheid, vooral in moeilijke ruimtes. Dit maakt het ideaal voor gebouwenreinigers en voor onderhoudsreiniging in hotels, restaurants, kleine winkels of in ziekenhuizen.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Robuuste constructie
Robuuste constructie
Solide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Overzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
  • Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
  • Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels (mm) 430
Werkbreedte zuigen (mm) 750
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 1720
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 860
Batterijtype Lithium-Ion
Batterij (V/Ah) 24 / 90
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik (l/min) max. 2,7
Geluidsniveau (dB(A)) 66
Max. vermogen (W) 1100
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 44
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1135 x 520 x 1025

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Batterij
  • Lader
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Videos
Toepassingen
  • Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
  • Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken
  • Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits
Toebehoren
Reinigingsmiddel