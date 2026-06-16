Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 43/25 C Classic Bp Pack achterloop-schrob-/zuigmachine, 43 cm werkbreedte en 25 liter tank, standaard uitgevoerd met een 80 Ah Li-Ion batterij en snellader.
Krachtig, compact, stil: de hand- en batterijaangedreven schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack van Kärcher. De onderhoudsvrije lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah die standaard is geïnstalleerd, maakt tot 2 uur reinigingswerk mogelijk, ondersteund door de zeer energiebesparende en stille schijfborstelkop. Dankzij de zeer hoge cyclusstabiliteit kan hij op elk moment worden opgeladen met de bijbehorende snellader. Dankzij het compacte ontwerp met een werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt de kleine vloerreinigingsmachine indruk met maximale wendbaarheid, vooral in moeilijke ruimtes. Dit maakt het ideaal voor gebouwenreinigers en voor onderhoudsreiniging in hotels, restaurants, kleine winkels of in ziekenhuizen.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.
Robuuste constructieSolide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelOverzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen. Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop. Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.
Efficiënte 1-schijfstechniek
- Schijfborstelkop is bijzonder stil en energiebesparend.
- Geschikt voor reinigingsklussen in geluidsgevoelige ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte zuigen (mm)
|750
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|24 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Max. vermogen (W)
|1100
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|44
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor hotels en restaurants
- Voor onderhoudsreiniging in ziekenhuizen en klinieken
- Ook voor vloerreiniging in kleinere winkelunits