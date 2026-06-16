Krachtig, compact, stil: de hand- en batterijaangedreven schrob-/zuigmachine 43/25 C Classic Bp Pack van Kärcher. De onderhoudsvrije lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah die standaard is geïnstalleerd, maakt tot 2 uur reinigingswerk mogelijk, ondersteund door de zeer energiebesparende en stille schijfborstelkop. Dankzij de zeer hoge cyclusstabiliteit kan hij op elk moment worden opgeladen met de bijbehorende snellader. Dankzij het compacte ontwerp met een werkbreedte van 43 centimeter en de twee 25 liter tanks voor vers en vuil water, maakt de kleine vloerreinigingsmachine indruk met maximale wendbaarheid, vooral in moeilijke ruimtes. Dit maakt het ideaal voor gebouwenreinigers en voor onderhoudsreiniging in hotels, restaurants, kleine winkels of in ziekenhuizen.