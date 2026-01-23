Compact, wendbaar, fluisterstil en eenvoudig te bedienen: dit zijn de voortreffelijke eigenschappen van de DB 43/25 C handgeleide, batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie, werkbreedte van 43 cm en een tank van 25 liter. De machine is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes en biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak. De BD 43/25 C met EASY Operation-bediening en gele bedieningselementen is eenvoudig te bedienen, ook door ongetrainde gebruikers. De machine is ook eenvoudig te reinigen. We bevelen deze machine aan voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Rechte of gebogen zuigbalken kunnen apart worden besteld.