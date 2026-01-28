Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Bp Pack
Batterijaangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².
Compact, wendbaar, fluisterstil en eenvoudig te bedienen: dit zijn de voortreffelijke eigenschappen van de BD 43/25 C Bp Pack handgeleide, batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie, werkbreedte van 43 cm en een tank van 25 liter. De machine is ideaal voor kleine en onoverzichtelijke ruimtes en biedt een goed zicht op het te reinigen oppervlak. De BD 43/25 C Bp Pack met EASY Operation-bediening en gele bedieningselementen is eenvoudig te bedienen, ook door ongetrainde gebruikers. De machine is ook eenvoudig te reinigen. We bevelen deze machine aan voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Rechte of gebogen zuigbalken kunnen apart worden besteld. Batterij en passende lader zijn inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Robuuste bedieningselementenOntwikkeld voor dagelijks gebruik. Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-PanelZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Klein, compact apparaatZeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken. Erg goed zicht op te reinigen oppervlak.
Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren
- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Comfortabel thuisbasissysteem
- Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
Inclusief 76 Ah accu en aparte acculader
- Eenvoudig laden aan elk standaard stopcontact.
- Onafhankelijk van het elektriciteitsnet inzetbaar. Geen snoeren die in de weg zitten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkbreedte zuigen (mm)
|750
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|25 / 25
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1720
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|860
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 76
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 8,7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Max. vermogen (W)
|1100
|Kleur
|antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|115
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|40
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem