Notre autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie BD 43/25 C Bp Pack avec technologie à disque dispose d'une largeur de travail de 43 centimètres, d'un suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 millimètres et d'un volume de réservoir de 25 litres. Autant de caractéristiques qui la prédestinent à un nettoyage économique, en profondeur ou courant, des surfaces jusqu'à 900 m². Sa maniabilité et son format pratique en font également la machine parfaite pour les surfaces encombrées. Elle fonctionne grâce à une batterie de 24 volts d'une capacité de 76 Ah et est fournie avec un chargeur séparé. Le système EASY Operation avec ses éléments de commande jaunes caractéristiques garantit une utilisation on ne peut plus simple et une prise en main très rapide. Par ailleurs, les opérations de nettoyage et d'entretien sur la machine sont tout aussi faciles à réaliser.