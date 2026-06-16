Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Krachtige 285 Ah batterij en lader standaard inbegrepen: onze achterloopschrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic met een werkbreedte van 85 cm en tanks van 100 l.
Onze achterloop-schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met een duurzame accu van 285 Ah, een bijbehorende lader en een groot aantal nuttige en handige uitrustingskenmerken en onderscheidt zich vanaf het begin. De werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken oppervlakteprestaties tot 4800 vierkante meter per uur mogelijk. De krachtige wielaandrijving beheerst niet alleen hellingen moeiteloos, maar is ook traploos regelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u. Onderdelen die aan een bijzonder hoge belasting worden blootgesteld, zoals rolborstelkoppen en wissers, zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en kunnen daarom worden gebruikt voor de zwaarste reinigingstoepassingen. Gebruiksvriendelijke en handige details, zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde Home Base-adapter, waarmee extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen, ronden het slimme totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.
Kenmerken en voordelen
Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast
- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.
Efficiënte en krachtige aandrijfmotor van 300 W
- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Voordelige machine uit de Classic-serie.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 285
|Looptijd batterij (u)
|max. 4,25
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, doe-het-zelfzaken, winkelcentra, handel, industrie en op luchthavens.