Onze achterloop-schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met een duurzame accu van 285 Ah, een bijbehorende lader en een groot aantal nuttige en handige uitrustingskenmerken en onderscheidt zich vanaf het begin. De werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken oppervlakteprestaties tot 4800 vierkante meter per uur mogelijk. De krachtige wielaandrijving beheerst niet alleen hellingen moeiteloos, maar is ook traploos regelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u. Onderdelen die aan een bijzonder hoge belasting worden blootgesteld, zoals rolborstelkoppen en wissers, zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en kunnen daarom worden gebruikt voor de zwaarste reinigingstoepassingen. Gebruiksvriendelijke en handige details, zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde Home Base-adapter, waarmee extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen, ronden het slimme totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.