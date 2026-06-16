Dotée d'un équipement complet comprenant une batterie endurante de 285 Ah, le chargeur correspondant et une multitude d'équipements et de fonctions utiles et pratiques, notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic marque des points d'entrée de jeu. Une largeur de travail de 85 centimètres et un volume de réservoir de 100 litres permettent des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. La puissante traction gravit non seulement aisément les pentes, elle est également réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h. Les composants particulièrement sollicités tels que la tête de brossage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et permettent les nettoyages dans les conditions les plus rudes. Des détails qui facilitent l'utilisation et augmentent le confort comme l'excellente visibilité, la facilité d'utilisation et l'adaptateur Home Base intégré, qui permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires, viennent compléter le concept global abouti de la BR 85/100 W Bp Pack Classic.