Autolaveuse aspirante BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Équipée de série d'une puissante batterie de 285 Ah et du chargeur correspondant : notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic avec une largeur de travail de 85 cm et des réservoirs de 100 l.
Dotée d'un équipement complet comprenant une batterie endurante de 285 Ah, le chargeur correspondant et une multitude d'équipements et de fonctions utiles et pratiques, notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic marque des points d'entrée de jeu. Une largeur de travail de 85 centimètres et un volume de réservoir de 100 litres permettent des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. La puissante traction gravit non seulement aisément les pentes, elle est également réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h. Les composants particulièrement sollicités tels que la tête de brossage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et permettent les nettoyages dans les conditions les plus rudes. Des détails qui facilitent l'utilisation et augmentent le confort comme l'excellente visibilité, la facilité d'utilisation et l'adaptateur Home Base intégré, qui permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires, viennent compléter le concept global abouti de la BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 285
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4,25
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2350
|Poids sans accessoires (kg)
|110
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports.