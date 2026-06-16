Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

BR 85/100 W Bp Pack Klassieke achterloopschrobzuigmachine met aandrijving, 85 cm werkbreedte en 100 l tanks, standaard voorzien van 170 Ah accu en bijbehorende lader.

Onze achterloop-schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic is uitgerust met een krachtige 170 Ah-accu, een bijbehorende lader en een groot aantal nuttige en comfortabele uitrustingskenmerken . De werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken oppervlakteprestaties tot 4800 vierkante meter per uur mogelijk. Onderdelen die aan veel belasting worden blootgesteld, zoals rolborstelkoppen en wissers, zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en kunnen daarom worden gebruikt voor de zwaarste reinigingstoepassingen. De krachtige tractieaandrijving is traploos regelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u en kan ook hellingen probleemloos aan. Gebruiksvriendelijke en handige details, zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde Home Base-adapter, waarmee extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen, ronden het slimme totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.

Kenmerken en voordelen
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
  • Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
  • Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Goedkope machine uit de Classic-reeks
  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Werkbreedte borstels (mm) 850
Werkbreedte zuigen (mm) 1090
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 4250
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2550
Batterijtype Onderhoudsvrij
Batterij (V/Ah) 24 / 170
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 220 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Borsteltoerental (tr/min) 1200
Borsteldruk (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Geluidsniveau (dB(A)) 63 - 65
Max. vermogen (W) max. 2350
Gewicht zonder toebehoren (kg) 110
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1525 x 910 x 1065

Inbegrepen bij levering

  • Walsborstel: 2 Stuk(s)

Uitvoering

  • Aandrijving
  • 2-tank-systeem
Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, doe-het-zelfzaken, winkelcentra, handel, industrie en op luchthavens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel