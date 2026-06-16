Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Klassieke achterloopschrobzuigmachine met aandrijving, 85 cm werkbreedte en 100 l tanks, standaard voorzien van 170 Ah accu en bijbehorende lader.
Onze achterloop-schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic is uitgerust met een krachtige 170 Ah-accu, een bijbehorende lader en een groot aantal nuttige en comfortabele uitrustingskenmerken . De werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken oppervlakteprestaties tot 4800 vierkante meter per uur mogelijk. Onderdelen die aan veel belasting worden blootgesteld, zoals rolborstelkoppen en wissers, zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en kunnen daarom worden gebruikt voor de zwaarste reinigingstoepassingen. De krachtige tractieaandrijving is traploos regelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u en kan ook hellingen probleemloos aan. Gebruiksvriendelijke en handige details, zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde Home Base-adapter, waarmee extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen, ronden het slimme totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.
Kenmerken en voordelen
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Goedkope machine uit de Classic-reeks
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, doe-het-zelfzaken, winkelcentra, handel, industrie en op luchthavens.