Onze achterloop-schrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic is uitgerust met een krachtige 170 Ah-accu, een bijbehorende lader en een groot aantal nuttige en comfortabele uitrustingskenmerken . De werkbreedte van 85 centimeter en een tankinhoud van 100 liter maken oppervlakteprestaties tot 4800 vierkante meter per uur mogelijk. Onderdelen die aan veel belasting worden blootgesteld, zoals rolborstelkoppen en wissers, zijn gemaakt van massief gegoten aluminium en kunnen daarom worden gebruikt voor de zwaarste reinigingstoepassingen. De krachtige tractieaandrijving is traploos regelbaar voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u en kan ook hellingen probleemloos aan. Gebruiksvriendelijke en handige details, zoals het uitstekende overzicht, de eenvoudige bediening en de geïntegreerde Home Base-adapter, waarmee extra schoonmaakgerei kan worden meegenomen, ronden het slimme totaalconcept van de BR 85/100 W Bp Pack Classic af.