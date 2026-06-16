Dotée d'un équipement complet comprenant une puissante batterie de 170 Ah, le chargeur correspondant et une multitude d'équipements et de fonctions utiles et pratiques, notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic se démarque d'entrée de jeu. Sa largeur de travail de 85 centimètres et son volume de réservoir de 100 litres permettent des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. Les composants fortement sollicités tels que la tête de brossage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et permettent les nettoyages dans les conditions les plus rudes. En outre, la puissante traction réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h est également capable de gravir aisément les pentes. Des détails qui facilitent l'utilisation et augmentent le confort comme l'excellente visibilité, la facilité d'utilisation et l'adaptateur Home Base intégré, qui permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires, viennent compléter le concept global abouti de la BR 85/100 W Bp Pack Classic.