Autolaveuse aspirante BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic avec une largeur de travail de 85 cm, des réservoirs de 100 l ainsi qu'une batterie de 170 Ah de série et le chargeur adapté.
Dotée d'un équipement complet comprenant une puissante batterie de 170 Ah, le chargeur correspondant et une multitude d'équipements et de fonctions utiles et pratiques, notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic se démarque d'entrée de jeu. Sa largeur de travail de 85 centimètres et son volume de réservoir de 100 litres permettent des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. Les composants fortement sollicités tels que la tête de brossage à rouleaux et le suceur d'aspiration sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et permettent les nettoyages dans les conditions les plus rudes. En outre, la puissante traction réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h est également capable de gravir aisément les pentes. Des détails qui facilitent l'utilisation et augmentent le confort comme l'excellente visibilité, la facilité d'utilisation et l'adaptateur Home Base intégré, qui permet d'emporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires, viennent compléter le concept global abouti de la BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Caractéristiques et avantages
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2350
|Poids sans accessoires (kg)
|110
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports.