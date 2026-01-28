Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Pack Classic
Eenvoudig in gebruik, wendbaar en batterijaangedreven. Uiterst compacte zitschrob-/zuigmachine met discborstel. Batterij en bijhorende lader zijn inbegrepen.
Dankzij zijn smalle, compacte design is de batterijaangedreven BD 50/70 R Bp Pack Classic opzitschrob-/zuigmachine uiterst eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren. Dit toestel past zelfs in een kleine lift! Daardoor biedt deze schrob-/zuigmachine, aangedreven met krachtige 105Ah batterijen, een serieus alternatief voor bestaande walk-behindmachines met maar liefst 70 liter tankinhoud. Dankzij de kleurcodering van de bedieningselementen is het toestel erg eenvoudig te gebruiken. Verder springen enkele nuttige slimme details erg in het oog: de standaard Home Base om manuele schoonmaakspullen mee te nemen op het toestel kan ook met draaghaken uitgerust worden. Daarnaast kunnen zelfs een vuilniszak of een voorveegmop snel aan de machine bevestigd worden. Batterijen en aangepaste lader zijn bij levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bedieningZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerpBijzonder wendbaar apparaat. Goed overzicht over het te reinigen oppervlak. Eenvoudig te vervoeren.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt blokkeringen te voorkomen in het zuigkanaal.
Lithium-ion batterijen optioneel beschikbaar
- Tijdsbesparing: Kan volledig worden opgeladen in 2 uur, afhankelijk van de batterijlader. Kan ook worden bijgevuld tussen 2 volledige opladingen.
- De levensduur is vele malen langer dan met lood- of gelbatterijen.
- In plaats van de gebruikelijke 80% die door gewone batterijen wordt geleverd, kan hier de volledige batterijcapaciteit worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|900
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|Batterij (V/Ah)
|24 / 105
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Max. vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen