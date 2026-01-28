Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack
Compacte et simple d’utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Classic Bp Pack est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit.
Grâce à sa conception simpliste, la BD 50/70 R Classic Bp Pack est une petite autolaveuse autoportée maniable et facilement transportable. Compacte, efficace et dotée d’une autonomie de batterie de 2h30, elle se distingue par son prix particulièrement réduit et extrêmement compétitif, ce qui fait d’elle une réelle alternative à l’autolaveuse autotractée. Facile d’entretien et simple d’utilisation grâce à ses commandes intuitives, cette autolaveuse autoportée offre un nettoyage de qualité sur une surface allant jusqu’à 2300 m²/h. De plus, son faible niveau sonore fait d’elle la machine parfaite pour les établissements sensibles au bruit. La BD 50/70 R Classic Bp Pack est idéale pour le nettoyage dans plusieurs secteurs tels que les collectivités, la restauration, la santé, etc.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facileSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Tête de lavage brosse-disqueConception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte et condenséeMachine extrêmement maniable. Bonne visibilité des zones à nettoyer. Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du canal d’aspiration.
Batteries lithium-ion disponibles en option
- Gain de temps : en fonction du chargeur, possibilité de recharger complètement en seulement 2 heures. Il est également possible d'effectuer des recharges intermédiaires.
- Durée de vie beaucoup plus élevée par rapport à celle des batteries plomb-acide ou des batteries au gel.
- Au lieu des 80 % disponibles sur les anciennes batteries, toute la capacité de la batterie est désormais utilisable.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|70 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1650
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Poids total autorisé (kg)
|345
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage