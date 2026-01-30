De extragrote walsborstel maakt van een gewone opzit schrob-/zuigmachine de B 300 R I Diesel combinatiemachine, die vegen, schrobben en opzuigen combineert in hetzelfde proces. Dankzij de dieselaandrijving, de grote watertank van 300 liter en de werkbreedte tot 1.755 mm is dit toestel de ideale oplossing voor diepte- en onderhoudsreiniging van grote ruimtes. De gebruiker zal zeer tevreden zijn: hij heeft een perfect overzicht op het te reinigen oppervlak dankzij de verhoogde comfortable zetel en de hooglediging van de container. Daardoor wordt het een koud kunstje om de vuilcontainer leeg te maken. De optionele zijbezems en schrobdekken maken het bovendien mogelijk om oppervlakken te reinigen tot tegen muren of tot in hoeken, terwijl de brede gebogen zuigbalk een eersteklas opzuiging garandeert. Dit robuuste toestel met een solide stalen frame overwint zelfs de zwaarste reinigingstaken zonder problemen.