Schrob-/zuigmachine B 300 R I Diesel
De dieselaangedreven B 300 R I is een zeer performante opzit combinatiemachine die schrobben en vegen combineert in één beweging, met werkbreedtes tot zelfs 1.755 mm.
De extragrote walsborstel maakt van een gewone opzit schrob-/zuigmachine de B 300 R I Diesel combinatiemachine, die vegen, schrobben en opzuigen combineert in hetzelfde proces. Dankzij de dieselaandrijving, de grote watertank van 300 liter en de werkbreedte tot 1.755 mm is dit toestel de ideale oplossing voor diepte- en onderhoudsreiniging van grote ruimtes. De gebruiker zal zeer tevreden zijn: hij heeft een perfect overzicht op het te reinigen oppervlak dankzij de verhoogde comfortable zetel en de hooglediging van de container. Daardoor wordt het een koud kunstje om de vuilcontainer leeg te maken. De optionele zijbezems en schrobdekken maken het bovendien mogelijk om oppervlakken te reinigen tot tegen muren of tot in hoeken, terwijl de brede gebogen zuigbalk een eersteklas opzuiging garandeert. Dit robuuste toestel met een solide stalen frame overwint zelfs de zwaarste reinigingstaken zonder problemen.
Kenmerken en voordelen
Vegen, schrobben en opzuigen in één enkel procesVerdubbelde productiviteit van gebruiker en toestel. Halvering van de gewerkte uren. Voor-vegen is onnodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilcontainerAangenaam voor de gebruiker. Geen directe aanraking met het vuil. De vuilcontainer wordt leeggemaakt terwijl de gebruiker gewoon blijft zitten.
Roteerbare zijbezems / schrobdekken aan beide zijden van de machineUitbreiding van de werkbreedte tot maar liefst 1.755 mm. Maakt oppervlakteprestatie tot 16,000 m²/u mogelijk. Beschermt machine en objecten.
Verhoogde zitpositie
- Erg goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Wendbare bediening.
Economische dieselaangedreven brandstofmotor
- Lange ononderbroken werktijden.
- Onafhankelijke reiniging.
- Flexibele reiniging.
Solide stalen frame
- Robuuste machine die ook geschikt is voor heavy-duty opdrachten.
Gebogen zuigbalken
- Erg goede opzuiging, zelfs in scherpe bochten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|1045 - 1755
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1440
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|16550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|12400
|Batterijtype
|Startaccu
|Batterij (V/Ah)
|12 / 80
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Borsteltoerental (tr/min)
|460 - 460
|Borsteldruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
|Geluidsniveau (dB(A))
|92
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2635
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
Uitvoering
- Aandrijving
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Evenals van toepassing in open hallen, buitenmagazijnen, laadkaaien en op bouwplaatsen.
- Voor de industrie (metaalgieterijen, cementfabrieken), logistiek en magazijnen, parkeergarages met één of meerdere verdiepingen, bouwindustrie, luchthavens en havens.
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.
- Retail