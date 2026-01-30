Autolaveuse aspirante B 300 RI D

Idéale pour les grandes surfaces extérieures, la B 300 RI diesel offre une qualité de nettoyage impressionnante grâce à son système autolaveuse & balayeuse et une largeur de travail énorme.

Dotée d’un moteur diesel, d’une grande cuve d’eau de 300 litres et d’une largeur de travail de 1755 mm, la B 300 RI Diesel est idéale pour le nettoyage des grandes surfaces extérieures, Grâce à un système autolaveuse & balayeuse, elle combine lavage et balayage en une seule phase de nettoyage. La position confortable et relevée permet une très bonne vue de la zone de travail. Dotée d’un bac à déchets de 180 litres à vidange hydraulique permet un entretien simple et hygiénique. Les balais et les têtes de lavage latéraux optionnelles permettent un nettoyage impressionnant, tandis que le suceur parabolique assure une aspiration de qualité. Robuste grâce son châssis en acier, l’autolaveuse autoporté B 300 RI Diesel est la solution pour un nettoyage rapide dans les conditions les plus difficiles.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse aspirante B 300 RI D: Lavage-aspiration et balayage en un seul passage
Productivité doublée de l'homme et de la machine. Temps de travail réduit de moitié. Prébalayage inutile.
Autolaveuse aspirante B 300 RI D: Vidage facile en hauteur du réservoir à déchets
Confortable pour l'utilisateur. Pas de contact direct avec la saleté. Le réservoir à déchets se vide en position assise.
Autolaveuse aspirante B 300 RI D: Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machine
Augmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm. Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h. Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.
Position de conduite surélevée
  • Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
  • Manipulation aisée.
Moteur thermique diesel économique
  • Longs cycles de travail sans interruption.
  • Nettoyage en toute autonomie.
  • Nettoyage flexible.
Châssis massif en acier
  • Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
Suceur d'aspiration courbe
  • Très bonne aspiration, même dans des virages serrés.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Traction Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm) 1045 - 1755
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1755
Largeur d'aspiration (mm) 1440
Réservoir eau propre/sale (l) 300 / 300
Cuve à déchets (l) 180
Rendement surfacique théorique (m²/h) 16550
Rendement surfacique pratique (m²/h) 12400
Type de batterie Batterie de démarrage.
Batterie (V/Ah) 12 / 80
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 460 - 460
Pression de contact des brosses (kg) 25 - 150
Consommation d'eau (l/min) max. 12
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 92
Poids total autorisé (kg) 2635
Dimensions (L × l × h) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Inclus dans la livraison

  • Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration, incurvée

Équipement

  • Traction puissant
  • Frein de stationnement
  • Dispositif de balayage intégré
  • Fonction de balayage
  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse aspirante B 300 RI D
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Parkings à plusieurs étages
  • Utilisation également possible dans les espaces ouverts, les entrepôts extérieurs, les chantiers de chargement et de construction
  • Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports
  • Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
  • Commerces
Accessoires
Détergents