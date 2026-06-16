Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75

Eenvoudig te bedienen zitschrobzuigmachine B 110 R met 75 centimeter werkbreedte, 2 schijfborstels en Auto Fill functie voor het snel vullen van de verswatertank van 110 liter.

Onze accu-aangedreven, zeer compacte en wendbare zit-schrobzuigmachine B 110 R is ontworpen voor een oppervlakteprestatie van 4500 m² per uur en maakt indruk met een uitgebreid uitrustingspakket, betrouwbare schijfborsteltechniek met een werkbreedte van 75 centimeter en 110 liter tanks voor vers water en vuil water. Alle functies zijn comfortabel, gebruiksvriendelijk en kunnen worden bediend via het grote kleurendisplay in 30 talen. Kleurgecodeerde bedieningselementen vergemakkelijken de bediening nog meer. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Onze Auto Fill-functie, het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering zijn standaard voor tijdbesparend vullen en hulpbronnenbesparend verbruik. Bovendien profiteert de gebruiker van een uitzonderlijk rijcomfort en een hoog veiligheidsniveau dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75: In de hoogte verstelbare stoel
In de hoogte verstelbare stoel
Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75: Snelheidsafhankelijke waterdosering
Snelheidsafhankelijke waterdosering
Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75: Innovatief KIK-systeem
Innovatief KIK-systeem
Kleurgecodeerde sleutels voor verschillende toegangsrechten ter bescherming tegen bedieningsfouten. Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker vooraf worden ingesteld. Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 950
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 4500
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 3150
Batterij (V) 24
Looptijd batterij (u) max. 4
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²) 40
Waterverbruik (l/min) max. 5,7
Geluidsniveau (dB(A)) 59
Max. vermogen (W) tot 2350
Toegestaan totaal gewicht (kg) 650
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 251
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inbegrepen bij levering

  • Inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • In de hoogte verstelbare stoel
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
Toebehoren
Reinigingsmiddel