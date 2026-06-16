Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc Dose +D75
Eenvoudig te bedienen zitschrobzuigmachine B 110 R met 75 centimeter werkbreedte, 2 schijfborstels en Auto Fill functie voor het snel vullen van de verswatertank van 110 liter.
Onze accu-aangedreven, zeer compacte en wendbare zit-schrobzuigmachine B 110 R is ontworpen voor een oppervlakteprestatie van 4500 m² per uur en maakt indruk met een uitgebreid uitrustingspakket, betrouwbare schijfborsteltechniek met een werkbreedte van 75 centimeter en 110 liter tanks voor vers water en vuil water. Alle functies zijn comfortabel, gebruiksvriendelijk en kunnen worden bediend via het grote kleurendisplay in 30 talen. Kleurgecodeerde bedieningselementen vergemakkelijken de bediening nog meer. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Onze Auto Fill-functie, het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering zijn standaard voor tijdbesparend vullen en hulpbronnenbesparend verbruik. Bovendien profiteert de gebruiker van een uitzonderlijk rijcomfort en een hoog veiligheidsniveau dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting.
Kenmerken en voordelen
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Innovatief KIK-systeemKleurgecodeerde sleutels voor verschillende toegangsrechten ter bescherming tegen bedieningsfouten. Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker vooraf worden ingesteld. Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²)
|40
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|251
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen