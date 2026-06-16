Onze accu-aangedreven, zeer compacte en wendbare zit-schrobzuigmachine B 110 R is ontworpen voor een oppervlakteprestatie van 4500 m² per uur en maakt indruk met een uitgebreid uitrustingspakket, betrouwbare schijfborsteltechniek met een werkbreedte van 75 centimeter en 110 liter tanks voor vers water en vuil water. Alle functies zijn comfortabel, gebruiksvriendelijk en kunnen worden bediend via het grote kleurendisplay in 30 talen. Kleurgecodeerde bedieningselementen vergemakkelijken de bediening nog meer. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Onze Auto Fill-functie, het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering zijn standaard voor tijdbesparend vullen en hulpbronnenbesparend verbruik. Bovendien profiteert de gebruiker van een uitzonderlijk rijcomfort en een hoog veiligheidsniveau dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting.