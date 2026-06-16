Conçue pour un rendement surfacique de 4 500 m² par heure, notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R, très compacte et maniable, s'illustre par un vaste éventail d'équipements, une technologie à brosse-disque fiable avec 75 centimètres de largeur de travail et des réservoirs respectifs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être commandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues sur le grand écran couleur tandis que des éléments de commande à code couleurs facilitent davantage le maniement. Le système à clé KIK intégré permet en outre une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter les erreurs de manipulation. Pour garantir un remplissage rapide et une consommation qui respecte environnement, notre fonction Auto-Fill, le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse font partie de l'équipement. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un confort de conduite exceptionnel grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne.