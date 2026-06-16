Autolaveuse aspirante B 110 R Bc+D75+DOSE
Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R facile à utiliser avec 75 centimètres de largeur de travail, 2 brosses-disques et fonction Auto-Fill pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre de 110 litres.
Conçue pour un rendement surfacique de 4 500 m² par heure, notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R, très compacte et maniable, s'illustre par un vaste éventail d'équipements, une technologie à brosse-disque fiable avec 75 centimètres de largeur de travail et des réservoirs respectifs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être commandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues sur le grand écran couleur tandis que des éléments de commande à code couleurs facilitent davantage le maniement. Le système à clé KIK intégré permet en outre une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter les erreurs de manipulation. Pour garantir un remplissage rapide et une consommation qui respecte environnement, notre fonction Auto-Fill, le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse font partie de l'équipement. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un confort de conduite exceptionnel grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Système à clé KIK innovantClés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation. Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur. Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|40
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|251
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage