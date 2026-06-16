Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +R55 +Rinse +Autofill
B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-Ion accu, doseersysteem, tankreiniging, R 55 borstelkop en automatisch vullen en spoelen functie.
De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De R 55 borstelkop met geïntegreerde veegfuncties zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion accu voedt de loopmachine en maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe DOSE-doseersysteem helpt ook bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen – waardoor geld en middelen worden bespaard. De autospoelfunctie maakt het contactloos reinigen van de vuilwatertank mogelijk, het autovulsysteem maakt het eenvoudig vullen van de verswatertank met een automatische waterstopfunctie. Met de universele vulslang is vers water eenvoudig bij te vullen uit elke kraan. Bovendien kunt u geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone bedienen met de app "Machine connect".
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone appUitgebreide reeks functies en informatie. Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminiumRobuuste en slijtvaste componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
R 55 borstelkop met dubbele rol
- Hoge contactdruk en borstelsnelheid.
- Uitstekende reinigingsresultaten, ook voor dieptereiniging en op gestructureerde vloeren.
- Geïntegreerde voorveegfunctie.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3300
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1980
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|965
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|235
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|162
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- FACT
- DOSE
- Veegfunctie
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen