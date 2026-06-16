De uitstekende zuigkracht van de nieuw ontwikkelde zuigbalk die is geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom en de opnieuw ontworpen rolborstelkop met geïntegreerde veegfunctie voor het opzuigen van grof vuil zorgen ervoor dat de ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp de beste reinigingsresultaten levert - geheel zonder voorreiniging. De machine is uitgerust met twee slijtagevrije Ec-turbines, een tijdbesparende automatische vulfunctie voor de 260 liter schoonwatertank, een handmatig tankspoelsysteem, zijborstels, een werklamp en het "Dose" reinigingsmiddeldoseersysteem. Hij is speciaal ontworpen voor de zwaarste industriële toepassingen, zoals blijkt uit de roestvrijstalen grofvuilkorf en de stevige deflectorrollen. De rijsnelheid tot 10 km/h en de werkbreedte van 120 cm maken in een mum van tijd een hoge oppervlakteprestatie mogelijk. De waterverdeling wordt automatisch geoptimaliseerd bij het rijden in bochten. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid door bij een te hoge snelheid de machine af te remmen.