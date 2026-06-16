Schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Hoge oppervlakteprestaties dankzij de rijsnelheid van 10 km/u, de 120 cm rolborstelkop en een tank van 260 l: de ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.
De uitstekende zuigkracht van de nieuw ontwikkelde zuigbalk die is geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom en de opnieuw ontworpen rolborstelkop met geïntegreerde veegfunctie voor het opzuigen van grof vuil zorgen ervoor dat de ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp de beste reinigingsresultaten levert - geheel zonder voorreiniging. De machine is uitgerust met twee slijtagevrije Ec-turbines, een tijdbesparende automatische vulfunctie voor de 260 liter schoonwatertank, een handmatig tankspoelsysteem, zijborstels, een werklamp en het "Dose" reinigingsmiddeldoseersysteem. Hij is speciaal ontworpen voor de zwaarste industriële toepassingen, zoals blijkt uit de roestvrijstalen grofvuilkorf en de stevige deflectorrollen. De rijsnelheid tot 10 km/h en de werkbreedte van 120 cm maken in een mum van tijd een hoge oppervlakteprestatie mogelijk. De waterverdeling wordt automatisch geoptimaliseerd bij het rijden in bochten. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid door bij een te hoge snelheid de machine af te remmen.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde rolborstelkopSterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk. De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen. Uitstekende reinigingsresultaten.
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen. De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten. Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.
Inclusief twee turbines als standaardUitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtagevrije Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële zuigbalk
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddelendosering
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (cm)
|120
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1420
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1420
|Werkbreedte zuigen (cm)
|114
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|260 / 260
|Vuilreservoir (l)
|32
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 12000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|8400
|Batterij (V)
|36
|Snelheid (km/u)
|max. 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 15
|Borsteltoerental (tr/min)
|1250
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Gangpad draaibreedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|696
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.