Autolaveuse aspirante B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Rendement surfacique élevé grâce à une vitesse de déplacement de 10 km/h, tête de brossage à rouleaux de 120 cm et réservoirs de 260 l : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp pour les usages industriels rudes.
L'excellente aspiration garantie par le nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé et la tête de brossage à rouleaux, également dotée d'une nouvelle conception, avec fonction de balayage intégrée pour le ramassage des gros déchets, garantissent un résultat de nettoyage optimal avec l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp, et ce, sans aucun prébalayage. Équipée de 2 turbines Ec sans usure, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 260 litres, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, de brosses latérales, d'un éclairage de travail et du système de dosage de détergent DOSE, cette machine est en outre spécialement conçue pour les usages industriels les plus rudes, comme l'attestent notamment le panier à gros déchets en acier inoxydable et les roulettes de protection massives. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et une largeur de travail de 120 centimètres permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Dans les virages, l'application d'eau est automatiquement optimisée. De plus, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine en cas de vitesse excessive.
Caractéristiques et avantages
Nouvelle tête de brossage à rouleauxRésultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration. Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils. Excellents résultats de nettoyage.
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudé
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|120
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1420
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1420
|Largeur d'aspiration (cm)
|114
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Cuve à déchets (l)
|32
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 12000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|8400
|Batterie (V)
|36
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1250
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|696
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Volant réglable
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique