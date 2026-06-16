L'excellente aspiration garantie par le nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé et la tête de brossage à rouleaux, également dotée d'une nouvelle conception, avec fonction de balayage intégrée pour le ramassage des gros déchets, garantissent un résultat de nettoyage optimal avec l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp, et ce, sans aucun prébalayage. Équipée de 2 turbines Ec sans usure, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 260 litres, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, de brosses latérales, d'un éclairage de travail et du système de dosage de détergent DOSE, cette machine est en outre spécialement conçue pour les usages industriels les plus rudes, comme l'attestent notamment le panier à gros déchets en acier inoxydable et les roulettes de protection massives. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et une largeur de travail de 120 centimètres permettent des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Dans les virages, l'application d'eau est automatiquement optimisée. De plus, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine en cas de vitesse excessive.