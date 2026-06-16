Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Aantrekkelijk geprijsde, batterij aangedreven ride-on schrobzuigmachine BD 50/70 R Classic. Met 70 l tankinhoud, schijfborstelkop en duurzame lithium-ion accu met 80 Ah capaciteit.
De BD 50/70 R Classic Bp is een compacte ride-on schrobzuigmachine op batterijen, die indruk maakt met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, goede reinigingsprestatie en een zeer eenvoudige bediening. Dankzij het compacte ontwerp is het een alternatief voor een handgeleide machine, zonder dat de gebruiker hoeft in te leveren op comfort. De kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening, de krachtige, duurzame lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah en de mogelijkheid tot snel- en tussentijds opladen zorgen voor een maximale beschikbaarheid van de machine. De standaard Home Base, die kan worden uitgerust met haken voor het dragen van manueel schoonmaakmateriaal en optionele extra uitrusting zoals de afvalzakhouder of een voorveeg droge mop, ronden het eenvoudige maar efficiënte concept van de BD 50/70 R Classic Bp af.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bedieningZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Lithium-ionbatterij met lange levensduurLange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerp
- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig te vervoeren.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt blokkeringen te voorkomen in het zuigkanaal.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|8
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|112
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept