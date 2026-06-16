De BD 50/70 R Classic Bp is een compacte ride-on schrobzuigmachine op batterijen, die indruk maakt met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, goede reinigingsprestatie en een zeer eenvoudige bediening. Dankzij het compacte ontwerp is het een alternatief voor een handgeleide machine, zonder dat de gebruiker hoeft in te leveren op comfort. De kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een bijzonder eenvoudige bediening, de krachtige, duurzame lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah en de mogelijkheid tot snel- en tussentijds opladen zorgen voor een maximale beschikbaarheid van de machine. De standaard Home Base, die kan worden uitgerust met haken voor het dragen van manueel schoonmaakmateriaal en optionele extra uitrusting zoals de afvalzakhouder of een voorveeg droge mop, ronden het eenvoudige maar efficiënte concept van de BD 50/70 R Classic Bp af.