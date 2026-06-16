Onze accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine B 110 R overtuigt niet alleen met uitstekende reinigingsresultaten, maar ook met een uiterst eenvoudige en veilige bediening. Bijvoorbeeld de EASY Operation-schakelaar voor het eenvoudig selecteren van de reinigingsmodi. Of het grote kleurendisplay, dat in 30 talen te bedienen is en waarop alle belangrijke instellingen gedaan worden. Om bedieningsfouten betrouwbaar te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort dankzij de flexibele zithoogteverstelling. Twee schijfborstels en het aangebouwde zijschrobdek, dat de werkbreedte van 75 centimeter met 10 centimeter vergroot en schoonmaken dicht bij de randen mogelijk maakt, zorgen voor uitstekende resultaten, ook op bijzonder lastige plaatsen. Voor het tijdbesparend vullen van de 110 liter schoonwatertank is onze Auto Fill-functie inbegrepen, terwijl het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering hulpbronnen besparen.