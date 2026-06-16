Schrob-/zuigmachine B 110 R Bc +D75 +Dose+SSD
Opzit-schrobzuigmachine B 110 R voorzien van 2 schijfborstels en zijschrobdek, alsmede het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, voor oppervlakteprestaties tot 4500 m² per uur.
Onze accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine B 110 R overtuigt niet alleen met uitstekende reinigingsresultaten, maar ook met een uiterst eenvoudige en veilige bediening. Bijvoorbeeld de EASY Operation-schakelaar voor het eenvoudig selecteren van de reinigingsmodi. Of het grote kleurendisplay, dat in 30 talen te bedienen is en waarop alle belangrijke instellingen gedaan worden. Om bedieningsfouten betrouwbaar te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort dankzij de flexibele zithoogteverstelling. Twee schijfborstels en het aangebouwde zijschrobdek, dat de werkbreedte van 75 centimeter met 10 centimeter vergroot en schoonmaken dicht bij de randen mogelijk maakt, zorgen voor uitstekende resultaten, ook op bijzonder lastige plaatsen. Voor het tijdbesparend vullen van de 110 liter schoonwatertank is onze Auto Fill-functie inbegrepen, terwijl het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering hulpbronnen besparen.
Kenmerken en voordelen
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²)
|40
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|258
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen