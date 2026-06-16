Autolaveuse aspirante B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R équipée de 2 brosses-disques et d'un plateau de brossage latéral ainsi que du système de dosage de détergent DOSE pour des rendements surfaciques de 4 500 m² par heure.
Notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R marque des points non seulement avec ses excellents résultats de nettoyage, mais également avec son utilisation extrêmement facile et sûre. Par exemple grâce à l'interrupteur EASY Operation pour une sélection aisée des modes de nettoyage. Ou encore grâce au grand écran couleur utilisable en 30 langues et permettant de procéder à tous les paramétrages essentiels. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège. Deux brosses-disques et le plateau de brossage latéral rapporté, qui ajoute 10 centimètres à la largeur de travail de 75 centimètres et permet un nettoyage au plus près des bords, garantissent un résultat optimal, même dans les espaces encombrés. Afin de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 110 litres, la machine est équipée de notre fonction Auto-Fill tandis que le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse favorisent le respect de l'environnement.
Caractéristiques et avantages
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûtsPermet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|40
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|258
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage