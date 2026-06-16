Notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R marque des points non seulement avec ses excellents résultats de nettoyage, mais également avec son utilisation extrêmement facile et sûre. Par exemple grâce à l'interrupteur EASY Operation pour une sélection aisée des modes de nettoyage. Ou encore grâce au grand écran couleur utilisable en 30 langues et permettant de procéder à tous les paramétrages essentiels. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège. Deux brosses-disques et le plateau de brossage latéral rapporté, qui ajoute 10 centimètres à la largeur de travail de 75 centimètres et permet un nettoyage au plus près des bords, garantissent un résultat optimal, même dans les espaces encombrés. Afin de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 110 litres, la machine est équipée de notre fonction Auto-Fill tandis que le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse favorisent le respect de l'environnement.