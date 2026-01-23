Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Classic

De BD 50/70 R Bp Classic Ride-on schrob-/zuigmachine is eenvoudig, manoeuvreerbaar en batterijaangedreven. Het toestel met discborstel is geschikt voor oppervlakten tot 2.000 m² per uur.

Dankzij zijn smalle, compacte design is de batterijaangedreven BD 50/70 R Bp Classic opzitschrob-/zuigmachine uiterst eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren. Dit toestel past zelfs in een kleine lift! Daardoor biedt deze schrob-/zuigmachine, aangedreven met krachtige 105Ah batterijen, een serieus alternatief voor bestaande walk-behindmachines met maar liefst 70 liter tankinhoud. Dankzij de kleurcodering van de bedieningselementen is het toestel erg eenvoudig te gebruiken. Verder springen enkele nuttige slimme details erg in het oog: de standaard Home Base om manuele schoonmaakspullen mee te nemen op het toestel kan ook met draaghaken uitgerust worden. Daarnaast kunnen zelfs een vuilniszak of een voorveegmop snel aan de machine bevestigd worden. Batterijen en lader niet inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Classic: Eenvoudige bediening
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Classic: discborsteltechniek
Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Classic: Compact en smal ontwerp
Bijzonder wendbaar apparaat. Goed overzicht over het te reinigen oppervlak. Eenvoudig te vervoeren.
Optionele toebehoren: veegmop
  • Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
  • Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte zuigen (mm) 850
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 2805
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2000
Batterij (V) 24
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 13 / 20
Gangpad draaibreedte (mm) 1650
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
Max. vermogen (W) 1400
Toegestaan totaal gewicht (kg) 345
Gewicht zonder toebehoren (kg) 112
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1310 x 590 x 1060

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
