Dankzij zijn smalle, compacte design is de batterijaangedreven BD 50/70 R Bp Classic opzitschrob-/zuigmachine uiterst eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren. Dit toestel past zelfs in een kleine lift! Daardoor biedt deze schrob-/zuigmachine, aangedreven met krachtige 105Ah batterijen, een serieus alternatief voor bestaande walk-behindmachines met maar liefst 70 liter tankinhoud. Dankzij de kleurcodering van de bedieningselementen is het toestel erg eenvoudig te gebruiken. Verder springen enkele nuttige slimme details erg in het oog: de standaard Home Base om manuele schoonmaakspullen mee te nemen op het toestel kan ook met draaghaken uitgerust worden. Daarnaast kunnen zelfs een vuilniszak of een voorveegmop snel aan de machine bevestigd worden. Batterijen en lader niet inbegrepen.