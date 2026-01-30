Met een werkbreedte van 51 centimeter en de compacte 50 liter tanks voor vers en vuil water biedt onze wendbare schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack een perfect overzicht over de te reinigen ruimte. De zeer stille schijfborstelkop en de ingebouwde lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah maken tot 2 uur reinigingswerk mogelijk - zelfs in geluidsgevoelige gebieden. De cyclusstabiliteit van de onderhoudsvrije lithium-ionbatterij, die tot 4 keer hoger is dan die van conventionele loodzuurbatterijen, verlaagt de totale kosten van de machine gedurende de hele levensduur aanzienlijk en zorgt tegelijkertijd voor de hoogst mogelijke machine beschikbaarheid.