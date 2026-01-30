Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
Uitgerust met een onderhoudsvrije Li-Ion batterij (80 Ah) en 50 l tanks: onze compacte schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack met een werkbreedte van 51 cm.
Met een werkbreedte van 51 centimeter en de compacte 50 liter tanks voor vers en vuil water biedt onze wendbare schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack een perfect overzicht over de te reinigen ruimte. De zeer stille schijfborstelkop en de ingebouwde lithium-ion-batterij met een capaciteit van 80 Ah maken tot 2 uur reinigingswerk mogelijk - zelfs in geluidsgevoelige gebieden. De cyclusstabiliteit van de onderhoudsvrije lithium-ionbatterij, die tot 4 keer hoger is dan die van conventionele loodzuurbatterijen, verlaagt de totale kosten van de machine gedurende de hele levensduur aanzienlijk en zorgt tegelijkertijd voor de hoogst mogelijke machine beschikbaarheid.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met zelfverklarende symbolen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Onderhoudsvrij en veilig. Grote capaciteit van 80 Ah voor een extra lange looptijd.
Handig vierwielsysteem
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 8,7
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|53
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Retail