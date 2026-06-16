De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De R 55 borstelkop met geïntegreerde veegfuncties zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion-accu drijft de loopmachine aan en maakt een lange gebruiksduur mogelijk. De snellaadfunctie vermindert lange stilstandtijden. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor meer overzicht en wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt ook om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - wat geld bespaart en middelen spaart. De zelfspoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. Dankzij de universele slang en het automatisch vulsysteem kan de schoonwatertank gemakkelijk worden gevuld bij elke kraan met een ingebouwde stopfunctie. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie gemakkelijk toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de "Machine connect" app.