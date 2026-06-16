Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose

Krachtige, zeer eenvoudig te bedienen zitschrobzuigmachine B 110 R met groot uitrustingspakket, rolborstelkop met geïntegreerde veegunit en 75 centimeter werkbreedte.

Slimme uitrustingsdetails ter bescherming van waardevolle hulpbronnen, zoals het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering, vormen kernelementen van het concept van onze zitschrobzuigmachine B 110 R. Een krachtige 170 Ah-accu en ingebouwde oplader zijn standaard bij de levering inbegrepen. De rolborstelkop met 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie overtuigt bovendien met optimale reinigingsprestaties. Voor het snel vullen van de verswatertank of dieptereiniging van de vuilwatertank zijn standaard onze slimme Auto Fill-functie en een automatisch tankspoelsysteem inbegrepen. Beide tanks hebben een inhoud van 110 liter. Bovendien profiteren gebruikers van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor nog meer veiligheid. Met de B 110 R kunnen oppervlakteprestaties van circa 4500 m² per uur worden gerealiseerd

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose: Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose: In de hoogte verstelbare stoel
In de hoogte verstelbare stoel
Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose: Snelheidsafhankelijke waterdosering
Snelheidsafhankelijke waterdosering
Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 950
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 4500
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 3150
Batterij (V/Ah) 24 / 170
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Oplaadtijd batterij (u) 7
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 1200
Borsteldruk (kg) 75
Gangpad draaibreedte (mm) 1750
Waterverbruik (l/min) max. 5,7
Geluidsniveau (dB(A)) 59
Max. vermogen (W) tot 2350
Toegestaan totaal gewicht (kg) 650
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 373
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inbegrepen bij levering

  • Incl. batterij en inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Geïntegreerde veeginstallatie
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • In de hoogte verstelbare stoel
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
Toebehoren
Reinigingsmiddel