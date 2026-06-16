Slimme uitrustingsdetails ter bescherming van waardevolle hulpbronnen, zoals het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering, vormen kernelementen van het concept van onze zitschrobzuigmachine B 110 R. Een krachtige 170 Ah-accu en ingebouwde oplader zijn standaard bij de levering inbegrepen. De rolborstelkop met 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie overtuigt bovendien met optimale reinigingsprestaties. Voor het snel vullen van de verswatertank of dieptereiniging van de vuilwatertank zijn standaard onze slimme Auto Fill-functie en een automatisch tankspoelsysteem inbegrepen. Beide tanks hebben een inhoud van 110 liter. Bovendien profiteren gebruikers van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor nog meer veiligheid. Met de B 110 R kunnen oppervlakteprestaties van circa 4500 m² per uur worden gerealiseerd