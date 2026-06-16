Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
Krachtige, zeer eenvoudig te bedienen zitschrobzuigmachine B 110 R met groot uitrustingspakket, rolborstelkop met geïntegreerde veegunit en 75 centimeter werkbreedte.
Slimme uitrustingsdetails ter bescherming van waardevolle hulpbronnen, zoals het DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel en de snelheidsafhankelijke waterdosering, vormen kernelementen van het concept van onze zitschrobzuigmachine B 110 R. Een krachtige 170 Ah-accu en ingebouwde oplader zijn standaard bij de levering inbegrepen. De rolborstelkop met 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie overtuigt bovendien met optimale reinigingsprestaties. Voor het snel vullen van de verswatertank of dieptereiniging van de vuilwatertank zijn standaard onze slimme Auto Fill-functie en een automatisch tankspoelsysteem inbegrepen. Beide tanks hebben een inhoud van 110 liter. Bovendien profiteren gebruikers van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor nog meer veiligheid. Met de B 110 R kunnen oppervlakteprestaties van circa 4500 m² per uur worden gerealiseerd
Kenmerken en voordelen
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunitGemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg)
|75
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|373
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
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Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen