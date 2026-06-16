Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Autolaveuse aspirante autoportée performante B 110 R avec un vaste éventail d'équipements et une tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée et 75 centimètres de largeur de travail.
Des équipements élaborés pour protéger les précieuses ressources tels que le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse font partie intégrante du concept de notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur intégré sont inclus de série. De plus, la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de prébalayage intégrée s'illustrent par une puissance de nettoyage optimale. Pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre et pour un nettoyage en profondeur du réservoir d'eau sale, notre fonction Auto-Fill ingénieuse ainsi qu'un système de rinçage automatique du réservoir font également partie de l'équipement. Chacun des deux réservoirs possède une contenance de 110 litres. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour un niveau de sécurité encore plus élevé. Avec la B 110 R, des rendements surfaciques d'environ 4 500 m² par heure sont réalisables.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|373
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage