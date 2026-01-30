Schrob-/zuigmachine B 80 W
Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veegfunctie en 65cm werkbreedte.
B 80 W Bp schrob-/zuigmachine voor verschillende soorten batterijen (24 V, 170-240 Ah). Met walsborstelsysteem (inclusief voorveegfunctie voor grof vuil), systeem om de zuigbalk volledig automatisch op te tillen en te laten zakken, werkbreedte van 65 cm, groot lcd-kleurenscherm, aandrijving en KIK-sleutelsysteem als beveiliging tegen verkeerd gebruik. Extra functie: de eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij, tankspoelsysteem voor de automatische reiniging van het vuilwaterreservoir zonder terugspatten en automatische vulfunctie voor het gemakkelijk vullen van het waterreservoir. Tip: configuratievoorbeeld. Dit apparaat is verkrijgbaar met een groot aantal verschillende voorzieningen en functies, bv. verschillende batterijen, versie met kabel, DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem of een werkbreedte van 55 cm.
Kenmerken en voordelen
4 batterijen naar keuzeZowel onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), als onderhoudsarm met 180 Ah (C5). Batterijlader compatibel met de verschillende batterijtypes. Voor een lange levensduur van de batterij.
Auto Fill InTijdsbesparende vulling schoonwatertank. Het automatisch vulsysteem stopt zodra de tank vol is.
Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstripsAutomatisch neerlaten in functie van het geselecteerde reinigingsprogramma. Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.
Borstelkop met walstechniek
- Beschikbaar in een werkbreedte van ofwel 65 ofwel 75 centimeter.
- Geïntegeerde lade voor grove partikels beschermt de zuigbalk tegen blokkeringen.
- Waterbesparing dankzij contraroterende walsborstels.
EASY Operation
- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
eco!efficiency mode
- Voor een aanzienlijke energiebesparing en beduidend langere looptijden van de batterij.
- Verlaagt het gebuikslawaai voor toepassingen in geluidgevoelige gebieden.
Eenvoudig in het gebruik
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Vereenvoudigde bediening en kortere inleertijd.
Instelbare borsteldruk
- De borsteldruk kan elektrisch worden ingesteld
- Borsteldruk perfect aangepast aan de reinigingseisen.
- De borsteldruk wordt automatisch aangepast
Tractie-aandrijving
- Traploos voor- en achterwaarts bedrijf.
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
Rechte of gebogen zuigbalk
- Optimale afzuiging op alle vloeren.
- De zuigstrips kunnen gemaakt zijn uit natuurlijk rubber of uit oliebestendige polyurethaan.
- Optionele gegroefde/gesloten zuigstrips voor gevoelige/ruwe vloeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|940
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|80 / 80
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 9
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|600 - 1400
|Borsteldruk (kg)
|54
|Waterverbruik (l/min)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Max. vermogen (W)
|max. 2200
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|404
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Lader
Uitvoering
- FACT
- Veegfunctie
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Perfect voor reinigingstoepassingen in zwembaden, winkelcentra en luchthavens
- Ideaal in de industrie, de transportsector en in luchthavens