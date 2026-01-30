B 80 W Bp schrob-/zuigmachine voor verschillende soorten batterijen (24 V, 170-240 Ah). Met walsborstelsysteem (inclusief voorveegfunctie voor grof vuil), systeem om de zuigbalk volledig automatisch op te tillen en te laten zakken, werkbreedte van 65 cm, groot lcd-kleurenscherm, aandrijving en KIK-sleutelsysteem als beveiliging tegen verkeerd gebruik. Extra functie: de eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij, tankspoelsysteem voor de automatische reiniging van het vuilwaterreservoir zonder terugspatten en automatische vulfunctie voor het gemakkelijk vullen van het waterreservoir. Tip: configuratievoorbeeld. Dit apparaat is verkrijgbaar met een groot aantal verschillende voorzieningen en functies, bv. verschillende batterijen, versie met kabel, DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem of een werkbreedte van 55 cm.