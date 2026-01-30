Autolaveuse aspirante B 80 W version rouleaux
Autolaveuse aspirante autotractée (80 l) avec traction. Idéale pour 1 500 à 3 000 m². Exemple de configuration avec des brosses-rouleaux en contre-rotation avec fonction de balayage et 65 centimètres de largeur de travail.
Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec système de brosses-rouleaux (fonction de prébalayage pour grosses particules incluse), relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 65 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage automatique et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par exemple avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 75 centimètres de largeur de travail.
Caractéristiques et avantages
Quatre batteries au choixSans maintenance avec 170 Ah, 180 Ah, 240 Ah (C5) et à faible maintenance avec 180 Ah (C5). Chargeur parfaitement adapté aux différents types de batterie. Pour une longue durée de vie des batteries
Auto-FillGain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein.
Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspirationAbaissement automatique en fonction du programme de nettoyage sélectionné. Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage avec roulettes.
- Disponible au choix avec une largeur de travail de 65 ou 75 centimètres.
- La cuve intégrée pour grosses particules protège le suceur d'aspiration contre les blocages.
- Economies d'eau grâce aux brosses-rouleaux en contrarotation.
EASY Operation
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode eco!efficiency
- Pour une réduction significative de la consommation d'énergie et une autonomie considérablement plus longue de la batterie.
- Réduit le niveau sonore pour les travaux dans les zones sensibles au bruit.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Utilisation simplifiée et familiarisation plus rapide.
Pression de contact de la brosse réglable
- La pression peut être réglée électriquement
- Ajustement parfait de la pression aux exigences de nettoyage.
- La pression s'ajuste auomatiquement
Traction
- Fonctionnement continu en marche avant et arrière.
- Possibilité de préréglage de la vitesse maximale.
Suceur d’aspiration droit ou coudé
- Aspiration optimale sur tous les sols.
- Raclettes d'aspiration au choix en caoutchouc naturel ou en polyuréthane résistant aux hydrocarbures.
- Au choix avec raclettes d'aspiration rainurées/fermées pour les sols délicats/rugueux.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|940
|Réservoir eau propre/sale (l)
|80 / 80
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 9
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 1400
|Pression de contact des brosses (kg)
|54
|Consommation d'eau (l/min)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|max. 2200
|Poids total autorisé (kg)
|404
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Chargeur
Équipement
- Fact
- Fonction de balayage
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des piscines, centres commerciaux et aéroports
- Parfaitement adaptée à l'industrie, au secteur du transport et aux aéroports