Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec système de brosses-rouleaux (fonction de prébalayage pour grosses particules incluse), relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 65 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage automatique et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par exemple avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 75 centimètres de largeur de travail.