Autolaveuse aspirante B 80 W version rouleaux

Autolaveuse aspirante autotractée (80 l) avec traction. Idéale pour 1 500 à 3 000 m². Exemple de configuration avec des brosses-rouleaux en contre-rotation avec fonction de balayage et 65 centimètres de largeur de travail.

Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec système de brosses-rouleaux (fonction de prébalayage pour grosses particules incluse), relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 65 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage automatique et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par exemple avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 75 centimètres de largeur de travail.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse aspirante B 80 W version rouleaux: Quatre batteries au choix
Quatre batteries au choix
Sans maintenance avec 170 Ah, 180 Ah, 240 Ah (C5) et à faible maintenance avec 180 Ah (C5). Chargeur parfaitement adapté aux différents types de batterie. Pour une longue durée de vie des batteries
Autolaveuse aspirante B 80 W version rouleaux: Auto-Fill
Auto-Fill
Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein.
Autolaveuse aspirante B 80 W version rouleaux: Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
Abaissement automatique en fonction du programme de nettoyage sélectionné. Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage avec roulettes.
  • Disponible au choix avec une largeur de travail de 65 ou 75 centimètres.
  • La cuve intégrée pour grosses particules protège le suceur d'aspiration contre les blocages.
  • Economies d'eau grâce aux brosses-rouleaux en contrarotation.
EASY Operation
  • Utilisation d'une simplicité enfantine.
  • Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode eco!efficiency
  • Pour une réduction significative de la consommation d'énergie et une autonomie considérablement plus longue de la batterie.
  • Réduit le niveau sonore pour les travaux dans les zones sensibles au bruit.
Manipulation simple
  • Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
  • Utilisation simplifiée et familiarisation plus rapide.
Pression de contact de la brosse réglable
  • La pression peut être réglée électriquement
  • Ajustement parfait de la pression aux exigences de nettoyage.
  • La pression s'ajuste auomatiquement
Traction
  • Fonctionnement continu en marche avant et arrière.
  • Possibilité de préréglage de la vitesse maximale.
Suceur d’aspiration droit ou coudé
  • Aspiration optimale sur tous les sols.
  • Raclettes d'aspiration au choix en caoutchouc naturel ou en polyuréthane résistant aux hydrocarbures.
  • Au choix avec raclettes d'aspiration rainurées/fermées pour les sols délicats/rugueux.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Traction Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm) 750
Largeur d'aspiration (mm) 940
Réservoir eau propre/sale (l) 80 / 80
Rendement surfacique théorique (m²/h) 3000
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2250
Type de batterie Sans maintenance
Batterie (V/Ah) 24 / 240
Autonomie de la batterie (h) max. 4
Durée de charge de la batterie (h) env. 9
Connexion au secteur du chargeur (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 600 - 1400
Pression de contact des brosses (kg) 54
Consommation d'eau (l/min) 10
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 69
Tension (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Puissance absorbée (W) max. 2200
Poids total autorisé (kg) 404
Dimensions (L × l × h) (mm) 1550 x 809 x 1154

Inclus dans la livraison

  • Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
  • Chargeur

Équipement

  • Fact
  • Fonction de balayage
  • Traction puissant
  • Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des piscines, centres commerciaux et aéroports
  • Parfaitement adaptée à l'industrie, au secteur du transport et aux aéroports
Composants configurables

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Suceur droit avec galets d'appui. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols. Pour B 60 W, BR/BD 55/40 C-W, B 80 W, B90 R et B 140 R (en 75 cm)

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon – la solution idéale pour transporter un mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.

Y compris: raclettes oléorésistantes à usage quadruple & poids additionnel pour un glissement optimisé & roulettes d’appui faciles à régler.

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.
