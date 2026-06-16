Schrob-/zuigmachine B 110 R Classic Bp Pack +R75
Wendbare, accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine met 170 Ah accu, acculader, krachtige wisser en borstelkop met 75 cm werkbreedte en 110 l tanks.
De zeer eenvoudig te gebruiken, op batterijen werkende zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic beschikt over een wisser met toonaangevende zuigprestaties en een 75 centimeter brede rolborstelkop met tijdbesparende voorveegfunctie – beide gemaakt van hoogwaardig matrijs. gegoten aluminium. Tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken niet alleen langere werkperioden mogelijk, maar ook oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur. Dankzij het compacte bouwontwerp is de B 110 R Classic zeer wendbaar en daarom ook zeer geschikt voor het reinigen van schuine oppervlakken. De geïntegreerde dagrijverlichting zorgt voor het beste overzicht en zicht. De hoge contactdruk van de rollen zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten en kan indien nodig snel en eenvoudig worden vervangen. Een groot display voor het instellen van alle belangrijke functies in meer dan 30 talen en gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde bedieningselementen maken de machine eenvoudig te gebruiken. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor de individuele toewijzing van toegangsrechten tot de machinefuncties voorkomt bovendien ongewenste bedieningsfouten.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Groot kleurendisplay
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Stijgingspercentage (%)
|max. 10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Gangpad draaibreedte (cm)
|175
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|379
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen