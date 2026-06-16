Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD

Betrouwbare zitschrobzuigmachine B 110 R met 170 Ah accu, geïntegreerde acculader, zijschrobdek en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Oppervlakteprestatie: 5100 m2/uur.

De compacte zitschrobzuigmachine B 110 R is standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah accu en een geïntegreerde acculader en reinigt met zijn 110 liter tanks tot 5100 m² per uur. Dit wordt bereikt met de rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en veegunit, evenals het zijschrobdek waarmee de werkbreedte met 10 centimeter kan worden vergroot, zodat er dicht bij de randen kan worden schoongemaakt, ook onder planken. Verder zijn de volgende features standaard: snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor het besparen van hulpbronnen, de Auto Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank. Alle functies zijn handig, gebruiksvriendelijk en kunnen in 30 talen worden bediend op het grote kleurendisplay of met de EASY Operation-schakelaar. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Om de passieve veiligheid te vergroten, is ook dagrijverlichting geïntegreerd.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD: Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD: Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD: In de hoogte verstelbare stoel
In de hoogte verstelbare stoel
Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
  • De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
  • Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 950
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 3600
Batterij (V/Ah) 24 / 170
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Oplaadtijd batterij (u) 7
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 1200
Borsteldruk (kg) 75
Gangpad draaibreedte (mm) 1750
Waterverbruik (l/min) max. 5,7
Geluidsniveau (dB(A)) 59
Max. vermogen (W) tot 2350
Toegestaan totaal gewicht (kg) 650
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 380
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inbegrepen bij levering

  • Incl. batterij en inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • Zijschrobkop
  • robuuste aluminium gegoten zuigbalk
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Geïntegreerde veeginstallatie
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • In de hoogte verstelbare stoel
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
Toebehoren
Reinigingsmiddel