De compacte zitschrobzuigmachine B 110 R is standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah accu en een geïntegreerde acculader en reinigt met zijn 110 liter tanks tot 5100 m² per uur. Dit wordt bereikt met de rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en veegunit, evenals het zijschrobdek waarmee de werkbreedte met 10 centimeter kan worden vergroot, zodat er dicht bij de randen kan worden schoongemaakt, ook onder planken. Verder zijn de volgende features standaard: snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor het besparen van hulpbronnen, de Auto Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank. Alle functies zijn handig, gebruiksvriendelijk en kunnen in 30 talen worden bediend op het grote kleurendisplay of met de EASY Operation-schakelaar. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Om de passieve veiligheid te vergroten, is ook dagrijverlichting geïntegreerd.