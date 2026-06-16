Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
Betrouwbare zitschrobzuigmachine B 110 R met 170 Ah accu, geïntegreerde acculader, zijschrobdek en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Oppervlakteprestatie: 5100 m2/uur.
De compacte zitschrobzuigmachine B 110 R is standaard uitgerust met een krachtige 170 Ah accu en een geïntegreerde acculader en reinigt met zijn 110 liter tanks tot 5100 m² per uur. Dit wordt bereikt met de rolborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter en veegunit, evenals het zijschrobdek waarmee de werkbreedte met 10 centimeter kan worden vergroot, zodat er dicht bij de randen kan worden schoongemaakt, ook onder planken. Verder zijn de volgende features standaard: snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor het besparen van hulpbronnen, de Auto Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank. Alle functies zijn handig, gebruiksvriendelijk en kunnen in 30 talen worden bediend op het grote kleurendisplay of met de EASY Operation-schakelaar. Het geïntegreerde KIK-sleutelsysteem maakt de individuele toewijzing van toegangsrechten voor belangrijke machinefuncties mogelijk en helpt zo bedieningsfouten effectief te voorkomen. Om de passieve veiligheid te vergroten, is ook dagrijverlichting geïntegreerd.
Kenmerken en voordelen
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunitGemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen. Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil. Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg)
|75
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|380
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen