Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah ainsi que d'un chargeur intégré, l'autolaveuse aspirante autoportée compacte B 110 R et ses réservoirs de 110 litres permettent de nettoyer jusqu'à 5 100 m² par heure. Cela est garanti par la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et unité de balayage ainsi que par le plateau de brossage latéral rapporté permettant une augmentation de 10 centimètres de la largeur de travail pour un nettoyage au plus près des bords et même sous les rayonnages. Également inclus de série : un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE pour favoriser le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être commandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues via le grand écran couleur et via l'interrupteur EASY Operation. Le système à clé KIK intégré permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter les erreurs de manipulation. Afin d'augmenter la sécurité passive, nous avons en outre intégré des feux de circulation diurne.