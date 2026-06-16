Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD

De schoon- en vuilwatertanks van 110 liter en de Auto Fill-functie van de zitschrobzuigmachine B 110 R zorgen voor een oppervlakteprestatie van 5100 m² per uur.

Dankzij een tankinhoud van elk 110 liter voor schoon en vuil water en een schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter haalt onze zitschrobzuigmachine B 110 R moeiteloos een oppervlakteprestatie van circa 5100 m² per uur. Er is ook een zijschrobdek gemonteerd, waardoor de werkbreedte met 10 centimeter wordt vergroot en dicht bij de randen kan worden gereinigd. Met het hulpbronnenbesparende DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel, de tijdbesparende Auto Fill-functie voor het vullen van de verswatertank en het KIK-sleutelsysteem om bedieningsfouten te voorkomen, beschikt de machine over verdere uitrustingsdetails voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke bediening. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde acculader zijn eveneens standaard bij de levering inbegrepen. De gebruiker profiteert van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor meer passieve veiligheid.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD: Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek
Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD: In de hoogte verstelbare stoel
In de hoogte verstelbare stoel
Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD: Snelheidsafhankelijke waterdosering
Snelheidsafhankelijke waterdosering
Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 950
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 3600
Batterij (V/Ah) 24 / 170
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Oplaadtijd batterij (u) 7
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (kg) 75
Gangpad draaibreedte (mm) 1750
Waterverbruik (l/min) max. 5,7
Geluidsniveau (dB(A)) 59
Max. vermogen (W) tot 2350
Toegestaan totaal gewicht (kg) 650
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 380
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inbegrepen bij levering

  • Incl. batterij en inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • Zijschrobkop
  • robuuste aluminium gegoten zuigbalk
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • In de hoogte verstelbare stoel
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
Toebehoren
Reinigingsmiddel