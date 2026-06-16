Dankzij een tankinhoud van elk 110 liter voor schoon en vuil water en een schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter haalt onze zitschrobzuigmachine B 110 R moeiteloos een oppervlakteprestatie van circa 5100 m² per uur. Er is ook een zijschrobdek gemonteerd, waardoor de werkbreedte met 10 centimeter wordt vergroot en dicht bij de randen kan worden gereinigd. Met het hulpbronnenbesparende DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel, de tijdbesparende Auto Fill-functie voor het vullen van de verswatertank en het KIK-sleutelsysteem om bedieningsfouten te voorkomen, beschikt de machine over verdere uitrustingsdetails voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke bediening. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde acculader zijn eveneens standaard bij de levering inbegrepen. De gebruiker profiteert van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor meer passieve veiligheid.