Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
De schoon- en vuilwatertanks van 110 liter en de Auto Fill-functie van de zitschrobzuigmachine B 110 R zorgen voor een oppervlakteprestatie van 5100 m² per uur.
Dankzij een tankinhoud van elk 110 liter voor schoon en vuil water en een schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter haalt onze zitschrobzuigmachine B 110 R moeiteloos een oppervlakteprestatie van circa 5100 m² per uur. Er is ook een zijschrobdek gemonteerd, waardoor de werkbreedte met 10 centimeter wordt vergroot en dicht bij de randen kan worden gereinigd. Met het hulpbronnenbesparende DOSE-doseersysteem voor reinigingsmiddel, de tijdbesparende Auto Fill-functie voor het vullen van de verswatertank en het KIK-sleutelsysteem om bedieningsfouten te voorkomen, beschikt de machine over verdere uitrustingsdetails voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke bediening. Een krachtige 170 Ah-accu en een ingebouwde acculader zijn eveneens standaard bij de levering inbegrepen. De gebruiker profiteert van een handige zithoogteverstelling, eenvoudige instelmogelijkheden via het kleurendisplay in meer dan 30 talen en dagrijverlichting voor meer passieve veiligheid.
Kenmerken en voordelen
Tijd- en kostenbesparend zijschrobdekMaakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen. Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade. Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 5100
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3600
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|75
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|380
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen