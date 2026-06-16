Grâce à un volume de réservoir respectif de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale combiné à 75 centimètres de largeur de travail, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R atteint aisément un rendement surfacique d'environ 5 100 m² par heure. De plus, un plateau de brossage latéral est monté, permettant d'augmenter la largeur de travail de 10 centimètres pour un nettoyage au plus près des bords. Entre le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill qui permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système à clé KIK pour éviter les erreurs de manipulation, la machine dispose d'une foule d'équipements complémentaires conçus pour une utilisation économique et conviviale. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur embarqué sont également inclus de série. L'utilisateur bénéficie d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour augmenter la sécurité passive.