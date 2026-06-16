Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Équipée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale d'une contenance respective de 110 litres ainsi que de la fonction Auto-Fill, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R permet des rendements surfaciques de 5 100 m² par heure.
Grâce à un volume de réservoir respectif de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale combiné à 75 centimètres de largeur de travail, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R atteint aisément un rendement surfacique d'environ 5 100 m² par heure. De plus, un plateau de brossage latéral est monté, permettant d'augmenter la largeur de travail de 10 centimètres pour un nettoyage au plus près des bords. Entre le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill qui permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système à clé KIK pour éviter les erreurs de manipulation, la machine dispose d'une foule d'équipements complémentaires conçus pour une utilisation économique et conviviale. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur embarqué sont également inclus de série. L'utilisateur bénéficie d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour augmenter la sécurité passive.
Caractéristiques et avantages
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûtsPermet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|380
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage