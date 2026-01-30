Ondanks een tankinhoud van 75 liter is onze accu-aangedreven handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack buitengewoon compact en wendbaar. Daarmee is de veelzijdige en robuust geconstrueerde machine geschikt voor de meest uiteenlopende reinigingstaken, die dankzij de onderhoudsvrije geïntegreerde 170 Ah AGM-accu ook probleemloos langdurig ingezet kan worden. Het zeer eenvoudige bediening- en onderhoudsconcept wordt aangevuld met hoogwaardige uitrustingskenmerken zoals een dubbele discborstelkop, zuigbalken uit aluminium en enkele andere nuttige details.