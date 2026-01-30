Autolaveuse aspirante BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Utilisation très simple, conception robuste, autonomie importante : notre autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa polyvalence et par sa batterie AGM 170 Ah.
Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse à guidage manuel à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à la batterie AGM 170 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien. Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Livrée de série avec une batterie AGM 170 Ah sans entretien et un chargeur externe
- Technologie simple des batteries pour une disponibilité maximale de la machine.
- Permet des interventions prolongées.
- Augmente l'efficacité et la productivité.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|705
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases