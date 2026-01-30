Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse à guidage manuel à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à la batterie AGM 170 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien. Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.