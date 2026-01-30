Schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Met accu, oplader en 100 cm schijfborstelkop: de B 260 RI Bp Pack zit-schrob-/zuigmachine overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties in zware industriële toepassingen.
Tot 10 km/u rijsnelheid, 260 liter tanks en 100 centimeter werkbreedte maken hoge oppervlakteprestaties in korte tijd mogelijk met de B 260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine. Om absolute veiligheid in bochten te garanderen, wordt dit gecontroleerd door een stuurhoeksensor en wordt de snelheid indien nodig verlaagd. Een 630 Ah natte accu, een geschikte lader, het hulpbronnenbesparende reinigingsmiddeldoseersysteem Dose, de tijdbesparende auto-fill-functie, een handmatig tankspoelsysteem, werkverlichting en automatische optimalisatie van de waterhoeveelheid in bochten zijn standaard aan boord . De B 260 RI Bp Pack is ook perfect met de opnieuw ontworpen schijfborstelkop die opnieuw is ontworpen voor meer robuustheid, de massieve afbuigrollen, de grofvuilkorf van roestvrij staal en de nieuw ontwikkelde zuigbalk met een geoptimaliseerde luchtstroom, die in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines zorgt voor uitstekende zuigresultaten Ontworpen voor de zwaarste reinigingsklussen in industriële omgevingen. Een optioneel zijschrobdek voor reiniging dicht bij randen is ook als optie verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen. De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten. Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.
Inclusief twee turbines als standaardUitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtagevrije Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële zuigbalkMet scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten. Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen. Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddelendosering
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte zuigen ( )
|114
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|260 / 260
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 630
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 12
|Snelheid (km/u)
|max. 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 15
|Borsteltoerental (tr/min)
|140
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Gangpad draaibreedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1380
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Regelbaar stuurwiel
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.