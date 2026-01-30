Tot 10 km/u rijsnelheid, 260 liter tanks en 100 centimeter werkbreedte maken hoge oppervlakteprestaties in korte tijd mogelijk met de B 260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine. Om absolute veiligheid in bochten te garanderen, wordt dit gecontroleerd door een stuurhoeksensor en wordt de snelheid indien nodig verlaagd. Een 630 Ah natte accu, een geschikte lader, het hulpbronnenbesparende reinigingsmiddeldoseersysteem Dose, de tijdbesparende auto-fill-functie, een handmatig tankspoelsysteem, werkverlichting en automatische optimalisatie van de waterhoeveelheid in bochten zijn standaard aan boord . De B ​​260 RI Bp Pack is ook perfect met de opnieuw ontworpen schijfborstelkop die opnieuw is ontworpen voor meer robuustheid, de massieve afbuigrollen, de grofvuilkorf van roestvrij staal en de nieuw ontwikkelde zuigbalk met een geoptimaliseerde luchtstroom, die in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines zorgt voor uitstekende zuigresultaten Ontworpen voor de zwaarste reinigingsklussen in industriële omgevingen. Een optioneel zijschrobdek voor reiniging dicht bij randen is ook als optie verkrijgbaar.