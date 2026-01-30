Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, des réservoirs de 260 litres et une largeur de travail de 100 centimètres permettent d'obtenir des rendements surfaciques élevés en un rien de temps avec l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack. Pour garantir une sécurité absolue dans les virages, la conduite est surveillée par un capteur d'angle de braquage et la vitesse est réduite au besoin. L'équipement de série inclut une batterie humide de 630 Ah, un chargeur correspondant, le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps, un système de nettoyage manuel du réservoir, un éclairage de travail et une optimisation automatique de la quantité d'eau dans les virages. Grâce à la tête de brossage à disques remaniée pour être plus robuste, aux roulettes de protection massives, au panier à gros déchets en acier inoxydable et au nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé, qui garantit d'excellents résultats d'aspiration en association avec les deux turbines Ec sans usure, la B 260 RI Bp Pack est parfaite pour les nettoyages en milieu industriel, même dans les conditions les plus rudes. Un plateau de brossage latéral permettant de nettoyer au plus près des bords est en outre disponible en option.