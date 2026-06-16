De krachtige tractieaandrijving, waarmee u moeiteloos hellingen beklimt, is een van de meest opvallende kenmerken van onze achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack. Deze accu-aangedreven machine heeft een zeer robuust ontwerp. Hoogbelaste onderdelen zoals de wisser en de schijfborstelkop zijn bijvoorbeeld gemaakt van stevig en slijtvast aluminium. Het beproefde bedieningsconcept met veerclip aan de achterkant van de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram voor zeer hardnekkig vuil of voor het strippen en de-coaten, evenals de traploos variabele transport- en reinigingssnelheid van tot 5 km/u zijn zeer comfortabel voor de gebruiker. De grote werkbreedte van 80 centimeter en de tank van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingswerkzaamheden en oppervlakteprestaties tot 4800 m² per uur mogelijk. De nieuwe krachtige 160 Ah lithium-ion accu met extreem hoge cyclusstabiliteit en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor maximale beschikbaarheid van de machine en met een laadstroom van 50 Ampère kan de accu bovendien aanzienlijk sneller worden opgeladen.