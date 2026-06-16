Schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li-Ion + Fast Charger
De royale werkbreedte van 80 cm en een tankinhoud van 100 liter garanderen een efficiënte en lange werktijd met onze accu-aangedreven schrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack.
De krachtige tractieaandrijving, waarmee u moeiteloos hellingen beklimt, is een van de meest opvallende kenmerken van onze achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack. Deze accu-aangedreven machine heeft een zeer robuust ontwerp. Hoogbelaste onderdelen zoals de wisser en de schijfborstelkop zijn bijvoorbeeld gemaakt van stevig en slijtvast aluminium. Het beproefde bedieningsconcept met veerclip aan de achterkant van de handgreep, de eenvoudige verhoging van de borsteldruk van 40 naar 68 kilogram voor zeer hardnekkig vuil of voor het strippen en de-coaten, evenals de traploos variabele transport- en reinigingssnelheid van tot 5 km/u zijn zeer comfortabel voor de gebruiker. De grote werkbreedte van 80 centimeter en de tank van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingswerkzaamheden en oppervlakteprestaties tot 4800 m² per uur mogelijk. De nieuwe krachtige 160 Ah lithium-ion accu met extreem hoge cyclusstabiliteit en de mogelijkheid tot tussentijds opladen zorgt voor maximale beschikbaarheid van de machine en met een laadstroom van 50 Ampère kan de accu bovendien aanzienlijk sneller worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.
Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast
- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.
Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt
- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Goedkope machine uit de Classic-reeks
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|810
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2400
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 180
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 4
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1650
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Max. vermogen (W)
|max. 1900
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|435
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal in de industrie, de transportsector en in luchthavens
- Perfect voor schoonmaaktoepassingen in zwembaden, sporthallen en winkelcentra.