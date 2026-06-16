De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 met geïntegreerde veegfunctie zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion accu maakt een lange gebruiksduur mogelijk. De snellaadfunctie vermindert onnodige oplaadtijden en lange stilstandtijden. Het compacte ontwerp van de achterloopschrobzuigmachine zorgt voor beter overzicht en wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe DOSE-doseersysteem helpt ook bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen. De automatische spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. De universele slang en het automatische vulsysteem maken het eenvoudig vullen van de verswatertank via elke kraan mogelijk. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de app "Machine connect".