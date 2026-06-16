Schrob-/zuigmachine B 50W Bp Pack 80Ah Li-Ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill
Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp met robuuste aluminium borstelkop, 80 Ah Li-Ion accu, snellaadfunctie, doseersysteem, D 60 schijfborstelkop en automatische vul- en spoelfunctie.
De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp overtuigt door een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 met geïntegreerde veegfunctie zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 80 Ah lithium-ion accu maakt een lange gebruiksduur mogelijk. De snellaadfunctie vermindert onnodige oplaadtijden en lange stilstandtijden. Het compacte ontwerp van de achterloopschrobzuigmachine zorgt voor beter overzicht en wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe DOSE-doseersysteem helpt ook bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen. De automatische spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. De universele slang en het automatische vulsysteem maken het eenvoudig vullen van de verswatertank via elke kraan mogelijk. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de app "Machine connect".
Kenmerken en voordelen
50 A snellader voor lithium-ion batterijen
- Volledig opgeladen in slechts twee uur.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app
- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium
- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
D 60 dubbele schijfborstelkop
- Grote en effectieve werkbreedte.
- Verbeterde productiviteit en snellere reiniging.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw, geïntegreerd "DOSE" doseersysteem voor reinigingsmiddel
- Exacte dosering van het reinigingsmiddel.
- Constante goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparing.
- Contactloze wisseling van reinigingsmiddelen door gesloten kringloopsysteem.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|600
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|150
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|241
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|168,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Snelle oplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- DOSE
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen