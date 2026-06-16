Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp +D60 +Dose +Rinse +Autofill
Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium componenten, doseersysteem, tankreiniging, D 60 schijfborstelkop en automatische vul- en spoelfunctie.
De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp is ideaal voor efficiënte vloerreiniging en heeft een robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De schijfborstelkop D 60 met geïntegreerde veegfunctie zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe DOSE-doseersysteem helpt ook bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen – waardoor geld en hulpbronnen worden bespaard. De autospoelfunctie maakt het contactloos reinigen van de vuilwatertank mogelijk, het autovulsysteem maakt het eenvoudig vullen van de verswatertank met een automatische waterstopfunctie. Met de universele vulslang is vers water eenvoudig bij te vullen uit elke kraan. Bovendien kunt u geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone bedienen met de app "Machine connect".
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone appUitgebreide reeks functies en informatie. Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminiumRobuuste en slijtvaste componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
D 60 dubbele schijfborstelkop
- Grote en effectieve werkbreedte.
- Verbeterde productiviteit en snellere reiniging.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw, geïntegreerd "DOSE" doseersysteem voor reinigingsmiddel
- Exacte dosering van het reinigingsmiddel.
- Constante goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparing.
- Contactloze wisseling van reinigingsmiddelen door gesloten kringloopsysteem.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|600
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|150
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|241
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- DOSE
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen