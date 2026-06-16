De zeer eenvoudig te gebruiken, op batterijen werkende zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic beschikt over een wisser met toonaangevende zuigprestaties en een 75 centimeter brede rolborstelkop met tijdbesparende voorveegfunctie – beide gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium. Tanks van 110 liter voor vers en vuil water maken niet alleen langere werkperioden mogelijk, maar ook oppervlakteprestaties tot 4.500 vierkante meter per uur. Dankzij het compacte bouwontwerp is de B 110 R Classic zeer wendbaar en daarom ook zeer geschikt voor het reinigen van schuine oppervlakken. De geïntegreerde dagrijverlichting zorgt voor het beste overzicht en zicht. De hoge contactdruk van de rollen zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten en kan indien nodig snel en eenvoudig worden vervangen. Een groot display voor het instellen van alle belangrijke functies in meer dan 30 talen en gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde bedieningselementen maken de machine eenvoudig te gebruiken. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor de individuele toewijzing van toegangsrechten tot de machinefuncties voorkomt bovendien ongewenste bedieningsfouten.