Autolaveuse aspirante B 110 R Classic Bp + R75
Idéale pour les superficies moyennes : l'autolaveuse aspirante autoportée agile, fonctionnant sur batterie et silencieuse avec des réservoirs de 110 l ainsi qu'une tête de brossage et un suceur d'aspiration hautes performances.
Très facile d'utilisation, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic fonctionnant sur batterie dispose d'un suceur d'aspiration qui offre la meilleure puissance d'aspiration du marché ainsi que d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 75 centimètres avec une fonction de prébalayage qui permet de gagner du temps, tous deux en aluminium moulé sous pression haut de gamme. Des réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent non seulement des utilisations prolongées, mais également des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 mètres carrés par heure. Grâce à son format compact, la B 110 R Classic est très agile et convient donc aussi parfaitement au nettoyage des surfaces étriquées. À cet effet, les feux de circulation diurne intégrés offrent une vue d'ensemble et une visibilité optimales. La pression de contact élevée des rouleaux garantit d'excellents résultats de nettoyage ; au besoin, leur remplacement s'effectue rapidement et facilement. Un grand afficheur pour le réglage de toutes les fonctions essentielles en 30 langues ainsi que des éléments de commande à code couleurs faciles à comprendre assurent la facilité d'utilisation de l'appareil. Les erreurs de manipulation indésirables sont par ailleurs évitées grâce au système à clé KIK intelligent pour une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale ( )
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|175
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Poids sans accessoires (kg)
|251
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Dispositif de balayage intégré
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage