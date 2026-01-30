Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine met tractie, tank van 75 liter en borstelkop met dubbele schijf. Zeer eenvoudig te gebruiken en uiterst veelzijdig.
Eenvoudig concept, eenvoudig in gebruik, eenvoudig in onderhoud! Onze accu-aangedreven BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert uitstekende reinigingsprestaties dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en aluminium wisser. De robuuste, uiterst compacte machine is bovendien zeer wendbaar en veelzijdig. Zijn tankvolume van 75 liter zorgt bovendien moeiteloos voor lange looptijden.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminiumRobuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconceptAlle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen. Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructieZeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht. Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|Batterij (V)
|24
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180 - 180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitermate geschikt voor schoonmakers van gebouwen, bijvoorbeeld in sporthallen