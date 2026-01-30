Eenvoudig concept, eenvoudig in gebruik, eenvoudig in onderhoud! Onze accu-aangedreven BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert uitstekende reinigingsprestaties dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en aluminium wisser. De robuuste, uiterst compacte machine is bovendien zeer wendbaar en veelzijdig. Zijn tankvolume van 75 liter zorgt bovendien moeiteloos voor lange looptijden.