Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine met tractie, tank van 75 liter en borstelkop met dubbele schijf. Zeer eenvoudig te gebruiken en uiterst veelzijdig.

Eenvoudig concept, eenvoudig in gebruik, eenvoudig in onderhoud! Onze accu-aangedreven BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert uitstekende reinigingsprestaties dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en aluminium wisser. De robuuste, uiterst compacte machine is bovendien zeer wendbaar en veelzijdig. Zijn tankvolume van 75 liter zorgt bovendien moeiteloos voor lange looptijden.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp: Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp: Zeer eenvoudig bedieningsconcept
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen. Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp: Compacte en robuuste constructie
Compacte en robuuste constructie
Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht. Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
  • Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
  • Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
  • Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 705
Werkbreedte zuigen (mm) 1030
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2115
Batterij (V) 24
Snelheid (km/u) max. 5
Borsteltoerental (tr/min) 180 - 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Waterverbruik (l/min) max. 2,75
Geluidsniveau (dB(A)) 63 - 65
Max. vermogen (W) max. 1850
Toegestaan totaal gewicht (kg) 325
Gewicht zonder toebehoren (kg) 100
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1445 x 750 x 1065

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 2 Stuk(s)
  • Zuigbalk, gebogen vorm

Uitvoering

  • Aandrijving
  • 2-tank-systeem
Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp
Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
  • Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
  • Uitermate geschikt voor schoonmakers van gebouwen, bijvoorbeeld in sporthallen
Toebehoren
Reinigingsmiddel