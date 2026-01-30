Autolaveuse aspirante BD 70/75 W Classic Bp
Autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp avec réservoir de 75 litres et tête de brosse à double disque. Très facile à utiliser et adaptée à des possibilités d'utilisation variées.
Concept simple, utilisation simple, facile à entretenir : notre autolaveuse à guidage manuel et à batterie BD 70/75 W Classic Bp se montre convaincante par sa grande facilité d'utilisation doublée d'une excellente performance de nettoyage, grâce à sa tête de brosse à double disque avec pression de contact réglable des brosses et à son suceur d'aspiration en aluminium. En outre, l'appareil robuste et d'une conception très compacte est extrêmement maniable et offre une utilisation polyvalente. Avec un volume de réservoir de 75 litres, les interventions prolongées sont également possibles sans problème.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durableConcept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance. Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simpleToutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants. Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robusteMachine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité. Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|705
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases