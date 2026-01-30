Concept simple, utilisation simple, facile à entretenir : notre autolaveuse à guidage manuel et à batterie BD 70/75 W Classic Bp se montre convaincante par sa grande facilité d'utilisation doublée d'une excellente performance de nettoyage, grâce à sa tête de brosse à double disque avec pression de contact réglable des brosses et à son suceur d'aspiration en aluminium. En outre, l'appareil robuste et d'une conception très compacte est extrêmement maniable et offre une utilisation polyvalente. Avec un volume de réservoir de 75 litres, les interventions prolongées sont également possibles sans problème.