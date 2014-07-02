De BDP 50/1500 C heeft zeer compacte afmetingen en is zeer gemakkelijk te manoeuvreren dankzij zijn centraal geleidewiel. Met zijn borstelsnelheid van 500 tr/min, levert dit apparaat schitterende polijstresultaten. De eenvoudige bedieningselementen garanderen een intuïtieve handling. De roterende schort voorkomt dat het stof ronddwarrelt. Het stof wordt opgevangen in een recycleerbare, stoffen filterzak van 1 liter door de passieve afzuiging. De machine geraakt niet op drift en zorgt ervoor dat er op een consistente basis in een rechte lijn kan worden schoongemaakt, wat zorgt voor een maximale productiviteit. Dankzij de instelbare duwbeugel kan op een comfortabele hoogte worden gewerkt en kan de machine plaatsbesparend worden opgeborgen. De hendel zorgt ervoor dat de machine niet onbedoeld wordt gestart – het toestel stopt onmiddellijk wanneer de hendel wordt losgelaten. De pendelende padhouder past zich automatisch aan het oppervlak aan. Hij is verend opgehangen en garandeert een optimale borsteldruk. Met de extra sproeikit kan u ervoor zorgen dat het reinigingsmiddel enkel wordt opgesproeid wanneer het écht nodig is.