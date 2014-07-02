Lustreuse BDP 50/1500C
La machine ultra haute vitesse BDP 50/1500 C permet d'atteindre jusqu'à 30 % de productivité en plus par rapport aux machines haute vitesse classiques lors du lustrage des sols lisses à finition brillante.
Grâce à la vitesse de rotation élevée de 1 500 t/min, la polisseuse BDP 50/1500 C Ep élimine les traces dues par ex. aux semelles de chaussures et les sols retrouvent leur brillance d’origine. Le disque d’entraînement est doté d’un palier amorti. La pression d’appui est régulée automatiquement et assure ainsi un résultat homogène. La bavette de la BDP 50/1500 C Ep oriente les poussières sous la machine où elles sont collectées dans un sac.
Caractéristiques et avantages
Système d'aspiration intégré.
- Récupération des résidus et poussières par flux d’air et jupe périphérique flottante pour un travail sans trace.
- Les poussières collectées sont faciles à vider. Le sac filtrant est réutilisable.
Pression du disque au sol de 4 g/cm²
- Entraînement direct du porte pad pour des résultats homogènes de polissage.
- Le pad offre un nettoyage parfait des sols, mêmes irréguliers.
Haute vitesse de polissage
- 1500 tr/mn pour de parfaits résultats de polissage.
Châssis intégré
- Manipulation facile, machine stable, sans oscillations.
Compacte, la polisseuse BDP 50/1500C est extrêmement maniable.
- Compacte, la polisseuse BDP 50/1500C est extrêmement maniable.
Moteur à induction de 1100 W
- Silencieuse.
Fonctionnement sur secteur
- Durées d'utilisation longues et ininterrompues.
Plateau entraineur avec verrouillage central
- Système pratique de fixation du pad
Roue castor centrale
- Pour le nettoyage des bords
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1500
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|4
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|56 - 61
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|35,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Aspiration des poussières
- Fonctionnement sur secteur
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BDP 50/1500C
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