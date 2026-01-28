Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752, 10l

Nettoyant en profondeur industriel et décapant très alcalin pour éliminer les dépôts d'huile et de graisse ainsi que les souillures minérales les plus tenaces au même titre que les revêtements sur les sols résistants aux produits alcalins.

Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752 très alcalin de Kärcher, développé aussi bien pour le décapage que pour un nettoyage en profondeur puissant de différentes surfaces et de différents revêtements de sol en milieu industriel. En fonction des besoins, le produit prévu pour une application mécanique à l'aide de monobrosses et d'autolaveuses aspirantes peut être utilisé selon la méthode tout-en-un pour le nettoyage ainsi que selon la méthode en 2 étapes pour le décapage. Il élimine de manière fiable les couches de cire et les dépôts de polymère au même titre que les dépôts d'huile et de graisse ainsi que des souillures minérales les plus tenaces que l'on trouve dans les entrepôts logistiques et les environnements de production. Le nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752 est spécialement adapté aux sols industriels et ESD, aux chapes en ciment, aux surfaces en résine époxy et autres sols résistants aux produits alcalins. Pour une utilisation optimale du volume du réservoir des autolaveuses aspirantes, le détergent est en outre peu moussant. La formule sans silicone permet par ailleurs aussi l'utilisation dans les entreprises travaillant avec des métaux et des peintures.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13,2
Poids emballage inclus (kg) 11,5
  • Nettoyage des sols
