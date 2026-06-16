En pratique, même sur les grandes surfaces, il y a souvent une certaine étroitesse due aux espaces fortement encombrés. Dans de tels cas, notre autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack est le choix idéal. Équipée d'une tête de brossage à rouleaux orientable à 200° dans les deux sens, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) et d'une grande largeur de travail, elle est particulièrement maniable et convient donc aussi parfaitement aux surfaces fortement encombrées. Parallèlement, la position transversale permanente de la brosse et du suceur d'aspiration par rapport au sens de la marche augmente le rendement surfacique et garantit un résultat de nettoyage homogène. Comparées aux batteries au plomb classiques, les batteries lithium-ion hautes performances intégrées offrent une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue et ne nécessitent en outre aucune maintenance. L'utilisation du mode eco!efficiency innovant permet d'augmenter encore une fois nettement l'autonomie, et ce, tout en réduisant le niveau sonore d'environ 40 %. Le filtre HEPA disponible en option purifie l'air évacué de l'eau sale et permet ainsi également l'utilisation dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.nsibles sur le plan de l 'hygiène.